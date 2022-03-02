РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. На перегоне «платформа Ухтомская - станция Люберцы-1» могут построить разноуровневый пешеходный переход, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

Решение о строительстве примут в скором времени.

Заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин участвовал в комиссионном обследовании, организованном ОАО «РЖД» и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области при участии ГКУ МО «ДДС».

«Обследованы три возможных места размещения разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути на данном участке. Проектировщики проведут оценку результатов обследования и в ближайшее время ожидаем принятия решения по строительству перехода», - сказал Сорокин.