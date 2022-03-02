РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. УК ООО «ГрадСервис Дзержинский» по предписанию Госжилинспекции Московской области восстановила температурный режим горячей воды в многоквартирном доме №51 в мкрн Дзержинского в Балашихе, за нарушение лицензионных требований ответственное должностное лицо компании оштрафовали на 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Житель многоквартирного дома обратился в Госжилинспекцию с жалобой на то, что из его горячего крана течет не соответствующая нормативу вода, а управляющая компания никаких мер не предпринимает.

Во время выездной проверки инспекторы произвели замер температуры горячей воды и установили, что она составила плюс 57,6 градуса, что на 3 градуса ниже минимального нормативного порога. Допустимый температурный диапазон – от 60 до 75 градусов. Если ниже – вода может стать домом для болезнетворных бактерий, а если выше – причиной ожога. Кроме того, недостаточно горячая вода буквально крадет деньги собственника, ведь ее расход, а значит и оплата, становится больше.

УК ООО «ГрадСервис Дзержинский» получила предписание в течение 20 дней поднять температуру воды до нормативной.

Для этого мастерам пришлось провести работы по улучшению циркуляции в системе ГВС дома и устранить моменты застоя теплоносителя, из-за которых вода доходит до потребителя в остывшем виде. В установленный срок из горячих кранов в квартире автора обращения текла вода температурой 60,1 градуса. Однако должностное лицо УК оштрафовали по ч. 2 ст. 14.1.3 за нарушение лицензионных требований.

По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, имея лицензию на управление многоквартирными домами, управляющие организации обязаны знать и выполнять правила предоставления коммунальных услуг.

«Эти правила устанавливают в том числе и нормативы качества услуг. Так, горячей считается вода выше 60 и ниже 75 градусов. Все, что выпадает за этот диапазон, является нарушением», – подчеркнула Федина.