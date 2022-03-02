РИАМО - 2 мар. В Москве на территории посольства Украины спустили государственный флаг. Такой шаг мог быть предпринят после разрыва дипломатических отношений двух стран, сообщает «Вечерняя Москва».

Помимо флага, также у входа в дипломатическое представительство отсутствует вывеска с указанием посольства.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале спецоперации российских вооруженных сил по денацификации и демилитаризации Украины.

Такое решение глава российского государства объяснил эскалацией ситуации на Донбассе.

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