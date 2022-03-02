РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. Прокурорская проверка проводится в городском округе Мытищи по факту ведения работ на берегу Пяловского водохранилища, сообщил заместитель главы администрации горокруга Сергей Покатило в своем Instagram-аккаунте.

Покатило совместно с экологами контрольного управления, представителями Мытищинской городской прокуратуры, сотрудниками управления земельно-имущественных отношений и правового управления администрации Мытищ выехал в деревню Витенево с проверкой по вопросу проведения работ в береговой полосе и акватории Пяловского водохранилища.

Он отметил, что в настоящее время по данному вопросу проводится прокурорская проверка.