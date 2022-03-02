РИАМО - 2 мар. В Подмосковье и Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать с 21 часа 2 марта по 6 часов 3 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует на всей территории Центрального федерального округа.

Предстоящей ночью в Московском регионе будет переменная облачность преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура опустится до минус 7 – минус 5 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/c.

Днем 3 марта ожидается облачная с прояснениями погода, местами гололедица. Также могут пойти небольшие осадки. Температура будет в районе плюс 1 – плюс 3 градусов.

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