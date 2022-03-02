РИАМО - 2 мар. Утром 2 марта майские фьючерсы на поставку нефти марки Brent выросли до 110,1 доллара за баррель, дороже нефть стоила только в 2014 году. Очередное рекордное подорожание обусловлено санкциями на фоне противостояния России и Запада, рассказал экономист, эксперт фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Прогнозировать цены на нефть сейчас сложно. Очень часто в этом ошибаются специалисты, инвестиционные банки и другие участники рынка. На нефть действует слишком много факторов. На ценообразование влияют факторы, связанные с политическими проблемами и с коронавирусом. Но главный сейчас – это конфликт между Россией и Западом, а также санкции», – объяснил Митрахович в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, в случае, если взаимный обмен санкциями продолжится и против России введут торговое эмбарго, нефть может вырасти в цене до 200 долларов за баррель. Однако вероятность принятия таких мер невелика, так как это будет означать серьезные экономические потери в том числе и для Запада.

Ранее Митрахович выразил мнение, что ситуация вокруг Украины и санкций Запада против России прояснится в ближайшие две-три недели посредством заключения соглашения между конфликтующими сторонами. После этого станет ясно, продолжит ли Запад усиливать санкции.

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