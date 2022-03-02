РИАМО - 2 мар.Туристы из России смогут снова начать путешествовать по странам Европы и по США ближе к летнему сезону, несмотря на прерванное авиасообщение сейчас, сообщил журналистам вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

«Первый этап для меня очевиден, май - первый горизонт. К сезону летнему, конечно, Средиземноморье начнет лоббировать свои интересы. Кипр, Италия, Греция, Болгария», - рассказал Барзыкин.

По его словам, ситуация с ограничениями и отменой перелетов невыгодна как для РФ, так и для западных партнеров. К началу летнего сезона ситуация, связанная с российской спецоперацией на Украине, может разрешиться.

«Все (потери Европы от отсутствия российских туристов весной и летом - ред.) исчисляется даже не десятками, а сотнями миллиардов, причем не в рублях. Поэтому это, конечно, достаточно серьезные потери», - уточнил директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

Он добавил, что, несмотря на международную обстановку в плане туризма, экономические мосты никто сжигать не собирается.

«Сейчас практически отсутствует общение на всех уровнях и на всех площадках. Когда наши партнеры захотят все-таки откликнуться на наши предложения и поговорить, тогда да, тогда все это (возобновится - ред.)», - считает директор ассоциации «Турпомощь».

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости и суверенитета Донбасса. 24 февраля он объявил о начале спецоперации вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины.