РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. Сотрудниками контрольного управления администрации городского округа Мытищи проведен мониторинг мест обитания животных без владельцев по поступившим обращениям граждан поселка Менжинец, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

На территории поселка обнаружено 3 собаки без владельцев с биркой в ухе без признаков немотивированной агрессии, а также одна собака без бирки. Заявка на отлов собаки без бирки оформлена.



Специалисты напоминают жителям о том, что запрещено организовывать подкормку бездомных животных вблизи жилых домов и детских площадок.

Оперативно информировать о местах обитания животных без владельцев (без бирки в ухе) необходимо администрацию Мытищ по телефону: 8(495)586-73-62.