РИАМО - 2 мар. Полицейские Московского метрополитена задержали нарушителя транспортной безопасности. Житель Подмосковья спрыгнул на пути подземки, когда не было поезда, сообщает пресс-служба УВД на метро.

Инцидент произошел на станции «Измайловская» Арбатско-Покровской ветки. О причинах поступка мужчины не сообщается.

Нарушителя сразу задержали и доставили в отдел полиции. Данное происшествие на движение поездов метро не повлияло.

В отношении 39-летнего жителя Московской области был составлен протокол об административном правонарушении по статье 11.15 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста на 3 дня.

Пассажирам напомнили о том, что такие действия не только нарушают общественный порядок в метрополитене, правила пользования подземкой, влекут за собой административную ответственность, но и создают угрозу жизни и здоровью.