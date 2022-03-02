РИАМО - 2 мар. Административные комиссии, выносящие постановления о правонарушениях в каждом муниципалитете Подмосковья, ежегодно направляют в Федеральную службу судебных приставов РФ около 5 тыс. ходатайств, заявлений и жалоб в онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Электронное взаимодействие позволяет исключить почтовые расходы, до нескольких минут сократить время на запрос и передачу информации, сделать процесс рассмотрения материалов прозрачным и оперативным. Взаимодействие муниципалитетов Московской области и ФССП России осуществляется через систему ЕИС ПИ (Единая информационная система принудительного исполнения).

«За год комиссии 60 городских округов направляют в ФССП России не менее 5 тыс. ходатайств, заявлений и жалоб. Чтобы оптимизировать взаимодействие между комиссиями и службой, документооборот переведен в цифровой формат. В системе будет храниться вся информация о ходе исполнительных производств, с которой в режиме онлайн смогут ознакомиться обе стороны процесса», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Административная комиссия каждого муниципалитета Московской области составляет протоколы и выносит постановления об административных правонарушениях. Если должник – физическое или юридическое лицо – не оплатил штраф по постановлению в течение 60 дней, материалы передаются в ФССП России для принудительного взыскания.

После перехода на электронное взаимодействие административные комиссии могут отслеживать информацию о ходе исполнительных производств онлайн, в системе ЕИС ПИ.

В состав комиссии входят до 11 сотрудников администрации муниципалитета. Председатель комиссии – заместитель главы городского округа.

К правонарушениям, которые рассматривает административная комиссия, относятся: курение на детских площадках и в общественных местах, незаконное производство и распространение алкогольной продукции, нарушение санитарно-эпидемиологических требований и другие.