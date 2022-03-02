С наступлением весны приходит время сезонной опасности. На водоемах региона возможно образование паводков и половодий. Какие объекты в опасности из-за повышения уровня воды, как могут подготовиться жители и какие меры предпринимают спасатели по предотвращению угрозы, в интервью РИАМО рассказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

– Сергей Алексеевич, когда в Подмосковье ожидается начало весенних паводков?

– По данным мониторинга, мы можем сказать, что высота снежного покрова в Подмосковье составляет от 37 до 49 сантиметров при норме 25-31 сантиметр, запасы воды в снеге сейчас 78-117 миллиметров при норме 60-74 миллиметра. При этом глубина промерзания почвы у нас всего лишь 4-6 сантиметра при норме 18-27 сантиметров. Исходя из этих данных, мы можем сделать предварительный вывод и сравнить нынешний паводок с 1989, 2011 и 2013 годами. Кроме того, обильность и выпадение осадков в период весны тоже может привести к серьезным подтоплениям.

В целом мы можем сказать, что средний паводок будет в пределах нормы, но с небольшими отклонениями в тех местах промерзания, где запас снега чуть больше. Это касается севера нашей области. При этом ситуация пока не вызывает каких-то опасений. Природа нам помогает – вы видите, что днем немножко идет потепление, ночью подмораживает, и потихоньку снег уходит с полей и городов. В лесах, конечно, его еще много.

Наполнение водохранилищ у нас составляет где-то 53%, поэтому запасов для приема дополнительной воды предостаточно. Исходя из вышеизложенного, а также с учетом предварительного прогноза на 2022 год, весеннее половодье на территории Московской области будет ожидаться в пределах нормы, либо чуть-чуть выше нормы. По времени мы предполагаем его во второй половине марта.

– Какие населенные пункты может затронуть половодье?

– В зону подтопления может попасть 131 населенный пункт на территории 30 городских округов. Это 6 085 жилых домов и население до 32 тысяч человек – из них детей 2 352. Что касается инфраструктуры, то повышение уровня воды может затронуть 58 участков дорог протяженностью 26 585 километров в городских округах Бронницы, Воскресенский, Дмитровский, Дубна, Раменский, Рузский, Ступино и других.

– Как люди могут самостоятельно подготовиться к паводкам?

– Для того чтобы люди были спокойны, им, прежде всего, нужно запомнить несколько вещей. Нужно знать те места, возвышенности, куда вода не поступает. Люди живут в тех местах, где циклично повторяются сезонные паводки, которые превышают среднестатистические значения. В случае необходимости при первых звонках будет либо включаться система оповещения, либо доводиться информация по линии муниципалитетов. Люди должны организованно собраться и выйти в эти места, дабы не быть отрезанными от большой земли, как мы говорим.

Чтобы сделать все организованно, нужно проверить лодки и плоты, если они есть, положить документы в тревожный чемоданчик и по первому сигналу властей приступить к эвакуации.

– Какие значимые объекты могут подвергнуться подтоплениям?

– Что касается вопросов, связанных с Дубной, – у нас есть два социально значимых объекта. Это Яхромский детский дом, который в период большой воды частично подтапливается. В Бронницах учебно-спортивная база тоже периодически подвергается подтоплениям. Все объекты ясны, все задачи, которые нужно выполнять, мы определили в плане подготовки к паводковому периоду.

– Какие меры предпринимает подмосковное МЧС, чтобы обезопасить жителей?

– С 15 февраля по 10 марта во всех муниципальных образованиях будет проводиться оценка готовности сил и средств. Она проводится с учетом принятого распоряжения правительства Московской области от 14 февраля 2022 года. Также спланирован сбор и инструктаж межведомственных рабочих групп.

Чтобы обеспечить безопасность жителей Московской области в паводкоопасный период, организовано взаимодействие с Росгидрометом по мониторингу паводкоопасной ситуации и ежесуточного информирования ОДС ЦУКС и ЕДДС муниципальных образований, спланировано проведение космической съемки паводкоопасных участков региона. В дальнейшем будет производиться мониторинг паводковой обстановки. Также для мониторинга на наиболее паводкоопасных участках будем применять беспилотную авиацию.

Кроме того, на вторую половину марта у нас также запланировано проведение тактико-специального учения с органами управлениями МОСЧС по ликвидации последствий весеннего половодья. Данное тактико-специальное учение – показное. Оно проводится из года в год и каждый раз в разных муниципальных образованиях. Цель одна – показать правила действий в той или иной ситуации, связанной с большой водой.

Все 30 муниципалитетов должны быть готовы. Мы держим в небольшой тайне, где пройдет учение. За одну-две недели информация о принятом решении будет доводиться до муниципалитетов, и уже после этого будет активная фаза подготовки к проведению показных тактико-специальных учений. У нас есть два-три варианта из 30 муниципалитетов, которые обычно подвергаются сезонным рискам, связанным с высокой водой.

– Какие еще действия предпринимают спасатели, чтобы не допустить серьезных последствий подтоплений?

– Что касается подхода МЧС, то самое главное – это предотвращение, а потом уже спасение и помощь. Поэтому с целью организации безопасного пропуска паводковых вод и во избежание негативных последствий в случае возникновения большой воды мы проводим ряд превентивных мероприятий. Это, прежде всего, проверка готовности гидротехнических сооружений к пропуску большой воды.

На сегодняшний день общее количество гидротехнических сооружений составляет более полутора тысяч единиц. Наибольшее количество составляют гидротехнические сооружения, которые не приносят даже при разрушении никакой большой беды для наших граждан. Мы их не снимаем с повестки дня, но основной акцент делаем на более крупных гидротехнических сооружениях – проверяем состояние плотин, проводим мониторинг совместно с Ростехнадзором. Также проводим работу по снятию с учета тех гидротехнических сооружений, у которых нет хозяина.

– Ведется ли в МЧС модернизация технического оснащения?

– В прошлом году в рамках гособоронзаказа мы отремонтировали наш плавающий транспортер (ПТС), который теперь стоит у нас на балансе спецчасти в Реутове. До этого мы все время просили помощи у Тульского спасательного центра. Теперь мы на своем вооружении тоже имеем ПТС. Можем увеличить группировку с одного до двух ПТС. Мы в прошлом году получили на оснащение несколько маломерных судов – наиболее высокотехнологичных, которые также могут быть использованы при проведении мероприятий, связанных с большой водой.

По прошлому году на территорию области за счет федерального бюджета пришло более 40 единиц техники. За счет областного бюджета в Мособлпожспас поступило более 60 единиц техники повышенной проходимости, которая также может быть использована при большой воде.

– Какие меры способны предпринять спасатели в экстренной ситуации?

– В случае ухудшения обстановки из-за весенних паводков спланировано привлечение аэромобильной группировки Главного управления в количестве 200 человек и 39 единиц техники. Личный состав обеспечен необходимым имуществом для автономной работы на трое суток.

На случай эвакуации населения с территорий, которые могут подвергнуться возможным подтоплениям, в муниципальных образованиях Московской области спланировано 366 стационарных пунктов временного размещения на базе объектов образования и культуры. Они способны принять до 135 тысяч человек.

– Еще одна важная тема – таяние льда. Сколько человек удалось спасти этой зимой на водоемах Подмосковья?

– За это время на водных объектах было зарегистрировано девять происшествий. По аналогии с прошлым годом – 11. Но, к сожалению, не все происшествия закончились по-хорошему. Шесть человек мы потеряли. Среди них не было детей. По аналогичным данным прошлого года за этот период мы потеряли десять человек. Статистика и динамика идет на улучшение. Спасено было пять человек, в прошлом году – один.

– На что следует обращать внимание, если гуляешь у водоема?

– На сегодняшний день в связи с плюсовыми изменениями температуры воздуха на водных объектах складывается очень опасная ситуация. Опасные места на льду водоема – это площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогалины на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие о непрочности льда, места с вмерзшими в лед камышами, водорослями или какими-то другими предметами, места сброса промышленных вод.

Наибольшую опасность также представляют места, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее семи сантиметров, а также имеются промоины, образованные быстрым течением, родниками и ручьями, впадающими в водоем.

Могу вспомнить недавний случай. На 23 февраля четверо молодых людей решили устроить себе пикник на реке Клязьме на льдине. Взяли две большие палки, которые можно было использовать как весла. И мы их уговаривали в течение часа, потому что молодые люди не хотели уходить со льда. А это угроза жизни для них и для наших спасателей, которые, рискуя, по большому счету, жизнью, пытались их вытащить с импровизированного плота.

К сожалению, все зависит от отношения к безопасности наших граждан. Если мы говорим, что лед рыхлый, некрепкий, бурый, весенний, – это должно приниматься как «Отче наш». Если говорим нельзя, значит, нельзя. К сожалению, нет на законодательном уровне каких-то мер воздействия, кроме беседы, к нашим гражданам, чтобы понудить их не нарушать требования государственного инспектора, который настоятельно рекомендует им покинуть лед. Поэтому в очередной раз призываю всех наших граждан, особенно любителей подледного лова. Сейчас наступают очень рисковые дни, связанные с подмывом льда и понижением его крепости.

– В Подмосковье ведут работы по очистке рек, благоустраивают набережные. Как вы считаете, этот как-то влияет на ситуацию с паводками?

– Это влияет напрямую. Если нет очистки русел, нет берегоукреплений, то вероятность возникновения паводка высока. Паводок может быть и летом из-за обильных дождей. Вспомните 2019 год, когда дожди начались с конца июня и продолжались практически месяц. Из-за чего происходило подтопление? Из-за того, что были захламлены русла рек, речушек, ручьев, где-то просто засыпалось все это дело. Воде было некуда деваться.

Муниципальные программы, которые есть, и программы по очистке русел в Подмосковье напрямую влияют на ситуацию с большой водой. Чем больше мероприятий будет проведено по очистке, берегоукреплению, углублению дна, тем меньше будет опасений и рисков для наших граждан.