РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. На оперативном совещании временно исполняющей полномочия главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой директор Центра гражданской защиты Роман Поликарпов доложил о текущей оперативной обстановке, сообщается на сайте администрации горокруга.

С 24 по 28 февраля Единой дежурной диспетчерской службой Мытищ принято и обработано 352 телефонных вызова, из них зарегистрировано и поставлено на контроль исполнения 33 сообщения. В системе-112 принято и обработано 3454 вызова.

Большая часть звонков пришлась на вызовы службы скорой медицинской помощи – их число составило 1080. В пожарную службу было передано 43 сообщения о происшествиях, в полицию – 509. Подключение ЕДДС проводилось по 352 вызовам, справочная помощь была оказана 253 раза. Зарегистрировано 76 сообщений по вопросам работы систем жизнеобеспечения, содержанию жилищного фонда, городских территорий и дорог.

За отчетный период зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий. ДТП с пострадавшими не зарегистрировано.

24 февраля в 18:03 произошло аварийное отключение электроснабжения в населенных пунктах Степаньково, Новосельцево, Жостово. В 18:28 электроснабжение восстановлено по постоянной схеме.

25 февраля в 09:15 произошло отключение холодного и горячего водоснабжения по адресу: ул. Шараповская, д. 8/2 в связи с аварией. В 12:50 водоснабжение восстановлено по постоянной схеме.

Также 25 февраля в 19:50 на улице Станционной, д. 1/2 произошло аварийное отключение газа по стояку, сломан хвостовик на газовом кране на вводе в подъезд. Отключено 9 квартир. Аварийно-восстановительные работы были продолжены на следующий день. Газоснабжение полностью восстановлено 26 февраля в 20:30.

27 февраля в 09:33 произошло аварийное отключение электроснабжения на улице В. Волошиной д. 46, д. 56. Подача электричества восстановлена в 10:40, по постоянной схеме.

Всего за данный период совершено 26 выездов по сообщениям о пожарах (возгораниях). Пострадавших нет. 22 вызова оказались ложными. В 3 случаях имело место возгорание мусора, еще в 1 - короткое замыкание электропроводки.

27 февраля в 08:07 в 300 м от станции Строитель в сторону области у ж/д путей обнаружен труп неизвестного мужчины примерно 40 лет славянский внешности. Предположительно, он сбит подвижным составом.

В Мытищах проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетними>>