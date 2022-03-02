РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Подрядные организации планируют завершить капремонт лицея в микрорайоне Климовск Подольска к 1 июля, сообщил и. о. главы Подольска Дмитрий Жариков.

Жариков совместно с представителями комитета по образованию и подрядчиками проверил, как идет капитальный ремонт в лицее микрорайона Климовск.

«В лицее появится современный пищеблок, для предметных кабинетов физики, химии, информатики, технологии будет закуплено новое оборудование и мебель, оборудован лингафонный кабинет – все для того, чтобы педагоги работали, а ребята учились в самых комфортных условиях и получали современное качественное образование. Подрядчики обещают завершить работы к 1 июля», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

В ходе работ будет усилен фундамент, заменены перекрытия, отремонтированы фасад, инженерные системы, внутренние помещения и прочее. Затем благоустроят территорию и отремонтируют спортивную площадку.