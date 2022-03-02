РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Сотрудники Россельхознадзора провели плановый мониторинг работы в ФГИС «Меркурий» предприятия ООО «Морская бухта» в Балашихе, реализующего в интернете мясо краба в собственном соку. В ходе проверки установлены факты введения в оборот продукции неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» Роспотребнадзором проводятся надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами.

Управлением был направлен запрос в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона для подтверждения фактического осуществления деятельности хозяйствующего субъекта по указанному адресу в Балашихе.

В феврале текущего года в адрес управления поступил ответ, из которого следует, что по указанному адресу находится гаражный кооператив.

Управлением Россельхознадзора для предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот новых партий подконтрольной продукции ООО «Морская бухта» исключено ИС «Цербер», действие учетной записи уполномоченного лица приостановлено.