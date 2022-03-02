РИАМО - 2 мар. Благоустройство исторического центра города завершится в Звенигороде в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Финальным этапом работ станет приведение в порядок Малинового оврага и части Московской улицы, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Комплексное благоустройство центральной части Звенигорода мы начали в прошлом году. Основная часть масштабного проекта уже реализована. В текущем году благоустроим Малиновый овраг и часть Московской улицы», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Малиновый овраг в Звенигороде отличается уникальным для городов Подмосковья ландшафтом. Овраг находится в историческом центре города и является одним из наиболее важных для жителей мест. По просьбе горожан в зоне оврага будет проведено минимальное благоустройство – там проложат тропу и проведут освещение.

Кроме того, в городе продолжится благоустройство Московской улицы от улицы Некрасова до Московского малого кольца. На участке протяженностью 500 м расширят тротуары и заменят плиточное покрытие, организуют зоны отдыха, проведут озеленение и установят современное уличное освещение.

Благоустройство в Подмосковье в 2022 году проведут по 14 направлениям>>