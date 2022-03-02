РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Женщина ранила сына ножом в ходе конфликта в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балашихинское».

Несчастный случай произошел 28 февраля. Из квартиры на улице Пионерской бригадой скорой помощи госпитализировали мужчину 1986 года рождения с колото-резаным ранением брюшной полости. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий отделением уголовного розыска было установлено, что ранение потерпевшему нанесла его мать 1962 года рождения. Ее доставили в отделение полиции.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. 1 марта в отношении женщины возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 ст. 111 УК РФ. Она задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.»,- говорится в сообщении.

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