РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. В историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» Щелкова 5 марта пройдет обзорная экскурсия по выставке «Широкая масленица», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На выставке можно будет узнать о том, как проводили в России эту неделю отдыха и веселья, прощались с зимой и встречали весну. Также экскурсоводы расскажут, как переплелись во времени народные, бытовые и церковные традиции празднования Масленицы.

На выставке также будут представлены куклы, подлинные бытовые вещи, кухонная утварь, костюмы, книги начала ХХ века, хранящиеся в фондах музея. Начало экскурсии в 12:00.