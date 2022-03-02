РИАМО - 2 мар. Руководство Московского областного перинатального центра расторгло контракт с ООО «Медлайф» из-за несоблюдения условий. Компания должна была поставить пульсоксиметрические датчики, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС РФ.

В соответствии с заключенным контрактом ООО «Медлайф» обязалось выполнить контракт на закупку расходных материалов. Однако организация допустила нарушение условий исполнения договора, и Московский областной перинатальный центр расторг контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС РФ организация не смогла представить документы, которые бы подтвердили своевременное устранение нарушений.

В связи с этим антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения об ООО «Медлайф» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.