РИАМО - 2 мар. Ретейлер re:Store, продающий в России технику Apple, в среду не стал открывать свои магазины в Москве, сообщает «Вечерняя Москва».

Уведомлений о подготовке к закрытию организация не публиковала. Так, несколько человек прождали возле одной из торговых точек на улице Пречистенке, однако магазин так и не открылся.

Ранее Apple ограничила работу своих сервисов в России. В частности, мера коснулась системы мобильных платежей Apple Pay.

Компания приняла такое решение из-за проведения спецоперации российских вооруженных сил на Украине.

Работу Apple Pay ограничили в России>>