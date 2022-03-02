РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Машина такси врезалась в ограждение дороги после ДТП на улице Комсомольская в подмосковном Подольске после ДТП, сильно разбиты два легковых автомобиля, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

ДТП произошло вечером 1 марта на Комсомольской улице возле Центрального рынка, где одностороннее движение. Очевидец рассказала, что таксиста подрезал водитель Peugeot, который со своей полосы развернулся налево. У обоих автомобилей сильно повреждены передние части, оторвало колеса.

«Пострадавших нет», - сказал представитель правоохранительных органов.