РИАМО - 2 мар. В столице за сутки госпитализировали 386 человек с Covid-19, это на 7,5% больше, чем днем ранее (359), сообщает московский оперштаб.

К аппаратам ИВЛ подключены 317 человек с коронавирусом.

За сутки в городе выявили 3024 случая инфицирования, скончался 81 человек с Covid-19, выздоровели после коронавируса 5203 человека.

С начала пандемии в столице выявили 2 701 834 случая инфицирования, умер 41 441 пациент с Covid-19, вылечились от коронавируса 2 492 797 человек.

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