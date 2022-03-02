РИАМО - 2 мар. За февраль 2022 года в Московской области состоялось 248 земельно-имущественных аукционов. Процент эффективной реализации объектов за февраль составил 84% от всех завершенных, что, по сравнению с январем, больше на 5%, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего в торгах в феврале приняло участие 1 146 претендентов. В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило больше 5 человек на лот.

Наибольший интерес у инвесторов в феврале вызвали земельные участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в Волоколамском округе. В муниципалитете реализовано 16 земельных участков. Общая площадь участков составляет 31 724 кв. м.

Бюджет городского округа по итогам торгов пополнился в размере задатка на сумму 2,7 млн руб.