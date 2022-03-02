РИАМО - 2 мар. За февраль 2022 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 317 объектов, из которых 237 земельных участков в аренду, 42 земельных участка на продажу, а также 32 нежилых помещения в аренду и 6 нежилых помещений на продажу, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Под строительство загородного дома в Дмитровском округе можно приобрести в аренду 17 земельных участков. Площадь участков варьируется от 670 кв. м до 2 836 кв. м.

Самая низкая стартовая цена – 20 116,4 руб. в год – у земельного участка в д. Алешино в 30 минутах езды от Дмитрова. В аукционе могут принять участие как граждане, так и предприниматели. Срок аренды участка — 13 лет и 2 месяца. За это время арендатор может построить собственный дом, после чего у него появится возможность обратиться за выкупом земельного участка.

Для представителей малого и среднего предпринимательства на торги выставлено 16 помещений в аренду. Площадь помещений — от 15,8 кв. м до 248,9 кв. м.

В Пущине предлагают в аренду помещение площадью 23,2 кв. м, расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: мкр. Д, д. 6, пом. I, с возможностью передачи его в субаренду с письменного согласия арендодателя. Свободное целевое назначение лота позволяет использовать помещения в различных целях.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.