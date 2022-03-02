РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. В жилом комплексе «Новая Рига» в подмосковном Красногорске начали строительство школы на 1,1 тыс. мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Началось строительство школы на 1 150 мест в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово городского округа Красногорск. Идут работы по раскопке котлована и устройству подбетонного основания. Соцобъект возводит ГК «Гранель» за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Общая площадь объекта - 14 324 кв. м. Образовательное учреждение разместится на территории 2,6 га. Трехэтажное здание школы объединит учебный, спортивный и административный блоки.

На первом этаже разместятся помещения для уроков технологии и трудового обучения, столовая, раздевалки для начальной и средней школы, медицинский блок, помещение охраны и пожарного поста, а также игровая-спальня для первоклассников.

На втором этаже устроят спортивные и актовый залы, а на третьем – учебные классы. Все кабинеты естественных наук и информатики оборудуют лаборантскими и помещениями для практических занятий. На школьной территории создадут несколько специальных пространств: открытые классы, спортивный кластер, игровые площадки, внутренний двор-сад, экологические площадки и зоны для собраний, встреч, а также ожидания и отдыха родителей.

Учреждение будет рассчитано и на детей с ограниченными возможностями. Для их удобства основной вход в здание разместится на уровне земли. Также для маломобильных групп будут предусмотрены два лифта.

Кроме школы, в ЖК «Новая Рига» застройщик возведет два детских сада, поликлинику и ФОК.