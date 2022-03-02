РИАМО - 2 мар. По факту столкновения электрички с тепловозом в Одинцове Центральная пригородная пассажирская компания проводит проверку, сообщили РИАМО в пресс-службе перевозчика.

В 0:24 в среду на станции Одинцово при движении электропоезда без пассажиров (это был не рейсовый маршрут, а маневровый) произошло боковое соударение с маневровым тепловозом.

Схода колесных пар пустого электропоезда не произошло. Пострадавших нет.

На место происшествия прибыл восстановительный поезд. В результате в пути были задержаны несколько поездов Белорусского, Савеловского направлений Московской железной дороги и МЦД-1. ЦППК вместе с МЖД сокращают опоздание поездов.