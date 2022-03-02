РИАМО - 2 мар. Врачи не смогли спасти 784 пациента с коронавирусом за сутки, всего жертвами пандемии в стране стали 353 230 человек, сообщает оперштаб.

Также за сутки в Москве умер 81 человек с диагностированным Covid-19, в Санкт-Петербурге – 66, в Подмосковье – 37, в Воронежской области – 28, в Алтайском крае – 25, в Ростовской области – 22, в Челябинской области – 21, в Башкортостане – 20.

За последние 24 часа в РФ подтвердили 97 455 случаев заражения, выздоровели после инфекции 183 530 человек.

С начала пандемии зафиксировали 16 592 824 случая коронавируса, врачи вылечили 13 931 995 пациентов.

В стране отмечают спад заболеваемости коронавирусом. Так, показатель минувшей недели по заболеваемости Covid-19 был 596,45 на 100 тыс. человек, что на 27,6% меньше, чем неделей ранее.

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