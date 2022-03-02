РИАМО - 2 мар. В столице за сутки выявили 3024 случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 2 701 834 случая Covid-19, сообщает московский оперштаб.

Ранее Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации по противодействию распространению коронавируса. Так, в новые рекомендации не вошло соблюдение социальной дистанции.

Сейчас рекомендуется сохранить масочный режим в закрытых помещениях и проводить усиленную дезинфекцию.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов ранее отметил, что данные послабления от Роспотребнадзора могут носить временный характер, все будет зависеть от развития ситуации с пандемией.

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