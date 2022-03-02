РИАМО - 2 мар. На территории России за минувшие сутки выявили 97 455 случая коронавируса, за все время пандемии в стране зафиксировали 16 592 824 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

Так, в Свердловской области подтвердили 4868 случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 4514, в Самарской области – 4061, в Башкортостане – 3352, в Нижегородской области – 3099, в Москве – 3024, в Пермском крае – 2998, в Новосибирской области – 2912.

Ранее Роспотребнадзор исключил социальную дистанцию в общественных местах из рекомендаций по борьбе с инфекцией. По прежнему нужно носить маски.

Также защититься от коронавируса можно с помощью вакцины. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках и общественных местах.

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