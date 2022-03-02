РИАМО - 2 мар. За прошедшие сутки в Подмосковье было выявлено 1153 случая заражений коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе было выявлено 942 199 случаев Covid-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Коллективный иммунитет в регионе составляет 56,8%. Первую прививку сделал 5 201 031 человек, полностью вакцинировались от коронавируса 5 027 678 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что, хотя ситуация с коронавирусом сейчас отошла на второй план, система здравоохранения продолжает работать и ее нужно совершенствовать.

Вакцинация является единственным надежным методом защититься от тяжелого протекания коронавируса. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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