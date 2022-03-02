РИАМО - 2 мар. На десятом участке Юго-Восточной хорды в ходе строительства Московского скоростного диаметра начались работы по сооружению свайных оснований опор моста через реку Битца, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Автодорожный мост через реку Битца обеспечит движение по 8 полосам основного хода Юго-Восточной хорды (ЮВХ) — по 4 в каждом направлении, а также дополнительные выезды на МКАД и Симферопольское шоссе», — заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил, что на данном участке также планируется построить эстакады, тоннели под МКАД и Симферопольским шоссе и подземные пешеходные переходы.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг выступает генпроектировщиком и генподрядчиком ряда участков ЮВХ, которая станет частью Московского скоростного диаметра) Юрий Кравцов отметил, что протяженность моста составит 109 м.

Он будет стоять на 5 опорах, также у него будет балочный пролет сборно-монолитной конструкции, который возведут с помощью кранов. После этого специалисты приступят к сооружению плиты проезжей части.

«На сегодняшний день выполнены работы по погружению всех запланированных 49 свай второй опоры, также ведется устройство технологических площадок для сооружения свайных оснований оставшихся опор», – добавил Кравцов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин объявил, что Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды будут объединены в одну магистраль. Ей дано рабочее название «Московский скоростной диаметр».

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», — написал Собянин на своем персональном сайте.