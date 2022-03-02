РИАМО - 2 мар. На стройплощадке Национального космического центра (НКЦ) в Москве рабочие начали монтаж инженерных систем, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Строители приступили к монтажу инженерных систем в низкоэтажной части комплекса зданий – ведется обустройство систем вентиляции, водопровода, наружных сетей, в частности, уже уложено порядка 3500 погонных метров трубопроводов и около 3400 погонных метров воздуховодов», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на сегодняшний день общая готовность земляных и монолитных работ в центре оценивается в три четверти, при этом металлоконструкции смонтированы свыше чем на две трети.

«Первые семь корпусов завершены в монолите, здесь ведутся работы по устройству кирпичной кладки внутренних перегородок и монтажу кровли. На строительстве высотной части НКЦ выполнены монолитные конструкции девятого этажа, осуществляется устройство каркаса колонн и стен 10 этажа 288-метровой башни», – сказал вице-мэр.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг является управляющей компанией по возведению объекта) Юрия Кравцова, основные конструкции будущего конгресс-центра готовы на три четверти, еще закончена заливка колонн и идет строительство перекрытий на уровне верхнего этажа.

«Одновременно осуществляется сооружение фундаментной плиты и колонн каркаса будущей парковки НКЦ и устройство буросекущих свай под создание подземного резервуара для ливневых вод», – уточнил Кравцов.

Он добавил, что на сегодняшний день на объекте закончено бурение глубиной 24 м и устройство 29 свай.

Национальный космический центр создается вместе со столичным правительством и ГК «Роскосмос». Объект строят по поручению президента РФ Владимира Путина. Он будет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире.

В космическом центре объединят на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: центральный офис и ситуационный центр ГК «Роскосмос», отраслевые институты и предприятия, конструкторские бюро и иные объекты. Главной архитектурной особенностью данной территории будет 47-этажная башня, ее высота со шпилем составит свыше 288 м.