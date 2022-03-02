РИАМО - 2 мар. Жилой дом комплекса рабочего поселка «Нижняя Пресня» капитально отремонтируют в 2022 году, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Здание расположено в Пресненском районе Москвы на улице Мантулинской. Специалисты фонда проведут ремонт подъезда, подвала, а также заменят стояки инженерных систем.

Рабочие заменят тамбурные двери дома и напольную плитку. Кроме того, специалисты восстановят штукатурный слой стен, проведут ремонт ступеней лестниц и их ограждений. В подвале дома восстановят стяжку, а затем отштукатурят и окрасят стены и потолок.

Под замену также пойдут стояки холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления.

Специалисты намерены сохранить исторический облик здания и сделать его современным и комфортным.

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