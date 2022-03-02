РИАМО - 2 мар. Роспотребнадзор опубликовал новые методические рекомендации по профилактике коронавируса. Из них следует, что отменена социальная дистанция в театрах и кафе, пишет газета «Известия».

Защита людей от Covid-19 будет обеспечиваться с помощью дезинфекции помещений, термометрии сотрудников и ношения масок в общественных местах.

Кроме того, в силе остается постановление Роспотребнадзора о заполняемости помещений на 70% от полной при проведении массовых мероприятий.

«Для посещения кинотеатров, общепита и других учреждений социальная дистанция из рекомендаций ушла. QR-коды для допуска на такие объекты остаются по решению властей региона. Многие регионы их уже отменяют», — пояснили в ведомстве.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что показатель прошлой недели по заболеваемости Covid-19 составил 596,45 на 100 тыс. человек, это на 27,6% ниже, чем неделей ранее.

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