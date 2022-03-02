РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 мар. Мошенники пользуются информационным фоном и, представляясь сотрудниками банков, просят перевести деньги на безопасный счет, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».



Злоумышленники, представляясь сотрудниками банка или госоргана, звонят клиентам и говорят, что российские банки скоро отключат от системы SWIFT. Чтобы сохранить деньги, якобы их необходимо перевести на специальный безопасный счет. Вместо «отключения SWIFT» могут быть: сниженная ставка по кредитам, защита денег на вкладах или выгодная конвертация валюты.



Жителям необходимо быть бдительными и не переводить деньги на чужие счета, не доверять обещаниям высокой доходности и никому не сообщать данные своей карты и кодовое слово.

Если вам звонят с такими просьбами, положите трубку и перезвоните в банк, чтобы узнать поступал ли от них такой звонок.