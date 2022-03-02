РИАМО - 2 мар. В Москве 80 семей получат новое жилье на Ангарской и Базовской улицах в рамках программы реновации старого городского жилфонда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дом №27 по Коровинскому шоссе стал восьмым в районе Западное Дегунино, расселяемым по программе реновации.

«Сейчас на территории района 4 объекта находятся в стадии проектирования и строительства, 2 жилых корпуса уже заселяются», — сказал руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Согласно программе реновации, примерно 1 млн жителей столицы переедут в современные квартиры. В настоящее время для переселенцев построено 185 жилых домов.

Свыше 380 домов строятся и проектируются по программе реновации в Москве>>