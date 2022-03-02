РИАМО - 2 мар. В 2022 году пять новых станций МЦД обеспечат энергоснабжением, это станции Поклонная, Кутузовская, Ермакова Роща, Тимирязевская и Окружная, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры», - отметил Петр Бирюков.

Он добавил, что в этом году планируют подключить к сетям пять остановочных пунктов Московских центральных диаметров - Поклонная, Кутузовская, Ермакова Роща, Тимирязевская и Окружная.

Заместитель мэра подчеркнул, что совокупная присоединенная мощность составит 3,2 МВт.

«Все работы по подключению новых объектов проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки. Значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной», — рассказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, включая электродепо «Сокол», ТПУ «Черкизово», 10 станций Большой кольцевой линии метро.

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