РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. И. о. главы Подольска Дмитрий Жариков выявил нарекания в уборке дворов и привокзальной площади микрорайона Львовский Подольска.

Жариков проконтролировал ход и качество капремонта многоквартирных домов в микрорайонах Климовск и Львовский. Так, в доме №4 на улице Победы в Климовске идет утепление фасада здания, облицовка керамогранитной плиткой, после чего будет произведен монтаж водосточной системы. На финальной стадии работы по утеплению фасада и замене газового трубопровода в доме №7а на улице Красной в Львовском. Работы по данным адресам проводит подрядная организация ООО «Комтех».

«Продолжил объезд территорий в микрорайоне Львовский. Здесь обсудил с жителями ряд проблемных вопросов. В частности, есть нарекания на несвоевременный вывоз мусора и содержание в чистоте контейнерных площадок, ненадлежащую уборку дворовых территорий, привокзальной площади железнодорожной станции «Львовская» и некоторые другие», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что побывал на железнодорожной станции «Гривно». Обсудил вопросы по текущему состоянию и содержанию объекта. По всем обращениям дал соответствующие поручения.