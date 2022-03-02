РИАМО - 2 мар. Сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Люберец, который подозревается в совершении разбойного нападения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник с ножом зашел в продовольственный магазин в поселке Быково Раменского городского округа.

«Угрожая продавцу ножом, он похитил из кассы денежные средства и скрылся с места происшествия», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

С помощью записей камер видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Во время обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили и изъяли нож, который мог быть использован во время нападения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.