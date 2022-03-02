РИАМО - 2 мар. Российские подразделения вооруженных сил в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль областной центр Херсон, сообщает РИА Новости.
Как заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в городе в обычном режиме работают гражданская и транспортная инфраструктура, а также объекты жизнеобеспечения населения.
«Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает», – отметил Конашенков.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Медведев: Санкции не повлияют на операцию по защите Донбасса>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии