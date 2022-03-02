РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Предприятие, расположенное на улице Южная в городском округе Люберцы, устранило нарушения природоохранного законодательства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Территорию посетили жители горокруга и сотрудники управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета. В ходе проверки выявили, что на предприятии ведется модернизация производства, направленная на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также уменьшение шумового воздействия на окружающую среду.

Планируется установить дренажную систему с полным отводом загрязненных сточных вод в канализацию.

Для снижения неприятных запахов и исключения задымления при переработке металлов, установлены стационарные пресс-ножницы, которые заменят газопламенную резку металла. Проведена утилизация отходов бывшего бетонного завода, который ранее располагался на территории. В скором будущем планируют установить звукоизоляцию для снижения шумового воздействия. Предприятие находится возле жилых домов.

Агаев: Подмосковье – один из регионов‑лидеров по реализации экологических реформ>>