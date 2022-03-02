РИАМО - 2 мар. Западные страны ввели санкции в отношении крупных российских банков. Данные меры не скажутся на возможности граждан России оплачивать покупки внутри страны и переводить деньги за границу, пишет газета «Известия».

Хотя россияне могут столкнуться с трудностями при оплате картами Visa и Mastercard, выпущенными подсанкционными банками, за рубежом и в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, поддержавших введение санкций, при проведении платежей внутри России неудобств не возникнет.

На территории страны платежи проводятся через Национальную систему платежей карт. В связи с этим россияне могут делать переводы, снимать наличные средства, делать покупки в Сети и офлайн-точках.

Некоторые граждане все же столкнулись с проблемами с платежами. Как заявили в Ассоциации развития финансовой грамотности, возможной причиной этого мог быть отзыв SSL-сертификатов у сайтов кредитных организаций, попавших под санкции. Эта проблема имеет временный характер.

Без этого сертификата транзакция будет считаться незащищенной, и банк продавца откажет в ее проведении. В короткие сроки эта проблема может быть решена с помощью выпуска нового сертификата.

Хотя картами подсанкционных банков не получится расплачиваться при помощи Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, на территории РФ можно воспользоваться сервисом Mir Pay. Он доступен только на платформе Android.

Сегодня карты этой платежной системы принимаются практически везде, где есть интернет.

В то же время денежные переводы внутри России с карты на карту и по номеру телефона работают в штатном режиме. Так же, как обычно, работают переводы через специальные системы денежных переводов.