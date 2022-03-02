РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 мар. Воспитанницы Федерации по художественной гимнастике городского округа Котельники выиграли три медали на турнире «Золотые звездочки», который прошел в Одинцовском горокруге, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях участвовали более 250 спортсменок из Северодвинска, Краснодара, Москвы, Свердловской и Московской областей.

Первое место заняла Елизавета Лазарева 2016 года рождения. Также золото выиграла Полина Порфирьева 2013 года рождения. Кроме того, первой среди участниц 2011 года рождения стала Валерия Владова.