РИАМО - 2 мар. В Москве на этапах строительства и проектирования в рамках программы реновации находится 381 дом, общая площадь новостроек превысит 6 млн кв. м, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Построено 185 жилых домов общей площадью 2,4 млн кв. м. Ведется строительство и проектирование 381 дома общей площадью 6,8 млн «квадратов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что в городе уже завершено или продолжается переселение жителей 438 домов. Москвичи переедут в новые квартиры в 158 новостройках. Всего с момента старта программы реновации в столице началось переселение 72,7 тыс. жителей.

«В новые квартиры уже переехали 47,6 тыс. человек», – добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин постановил включить в программу реновации еще 10 стартовых площадок в 8 административных округах города.

Реновация старого жилфонда началась в столице в августе 2017 года. Благодаря программе 1 млн человек улучшат свои жилищные условия.