РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 мар. Молодогвардейцы подмосковного Домодедова провели уборку Обелиска славы на аллее 30-летия Победы, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе уборки территории памятника молодогвардейцы отметили, что регулярный мониторинг состояния и чистоты памятников округа необходим.

«Давайте помнить о подвигах наших соотечественников, которые отдали свою жизнь за наше светлое будущее», - сказала исполняющий обязанности руководителя МГЕР Александра Мантурова.