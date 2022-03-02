РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 мар. В поселке Протасово сельского поселения Федоскинское в городском округе Мытищи на территории коневодческой фермы возведут выгульную площадку (манеж) для лошадей общей площадью 1,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В настоящее время на ферме расположены конюшня на 45 лошадей, площадка для выгула и отдыха животных с песчаным и травяным покрытием, круговой загон для спортивных занятий, грунтовый платц для тренировок и сеновал. Строительство конного манежа даст возможность круглогодичной эффективной подготовки лошадей.

Проект находится на сопровождении персонального менеджера центра содействия строительству при правительстве Московской области. Новый объект позволит увеличить количество работников фермы до 25 человек.

Манеж планируют построить в течение 1,5 лет. Объем инвестиций на реализацию проекта составит порядка 20 млн рублей. Застройщик - ООО «Питон-М».