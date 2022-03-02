РИАМО - 2 мар. Движение транспорта временно ограничат на западе, юге, востоке и в центре Москвы из-за проведения строительных и инженерных работ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Часть Глазовского переулка в районе дома №28 на Смоленской-Сенной площади будет закрываться с 7 по 9 марта в период с 23:00 по 05:30. Также ограничение будет действовать с 15 по 17 марта, с 22 по 24 марта, с 4 по 6 апреля, с 17 по 19 мая, с 30 мая по 1 июня, с 6 по 8 июня, с 13 по 15 июня и с 20 по 22 июня.

На 56-м км МКАД от владения 12, корпус 2, строение 10 на улице Горбунова до владения 65, строение 6 на Молодогвардейской улице будет ограниченно движение с 4 марта этого года по 30 марта 2023 года. Там будут проводиться круглосуточные строительные работы.

Участок Чонгарского бульвара по нечетной стороне от Артековской до Ялтинской улицы будет перекрыт с 4 марта по 30 сентября круглосуточно. Это требуется для проведения строительства объектов метрополитена.

Отрезок от дома №45, строение 4 на Златоустовской улице до улицы 8 Марта будет перекрыт с 17 марта по 30 апреля. Также из-за работ на инженерных сетях будет закрыт проезд по Златоустовской улице в районе дома №27.

С 17 марта по 30 апреля будет ограничено движение транспорта на участке от дома №54 на Златоустовской улице до улицы 8 Марта. Кроме того, на пересечении тех же улиц с 12 по 30 июня будет действовать измененная схема движения.​