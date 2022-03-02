РИАМО - 2 мар. За минувшие 5 лет производство пищевых продуктов в столице выросло на 41%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город продолжает активно развивать собственное производство пищевых продуктов. За 5 лет оно выросло на 41%, а объем отгруженных товаров увеличился на 66%. Сегодня Москва закупает продукты питания у 75 регионов страны, на 80% столичный рынок обеспечен отечественными товарами», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, важную роль играют столичные предприятия. В Москве работают более 240 производителей. Они поставляют в столицу около 66% колбасных изделий и сосисок, а также 23% мясных полуфабрикатов, 45% хлеба и хлебобулочных изделий, 15% макаронных изделий.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что с помощью государственно-частного партнерства в городе проводится расширение и локализация столичных производств.

«Так, например, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими молочными смесями и соками. Первые поставки начались в начале этого года», — уточнил Прохоров.