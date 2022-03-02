РИАМО - 2 мар. Сведения в отношении ООО «ИТС-Строй» были включены в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения в Истре. Арбитражный суд поддержал это решение, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

Ранее в антимонопольное ведомство обратилась администрация Истры с просьбой о внесении сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа от заключения контракта на ремонт аварийных участков водоснабжения и водоотведения.

Действия компании были признаны не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «ИТС-Строй» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы отказал фирме и подтвердил законность и обоснованность решения УФАС России по Подмосковью.