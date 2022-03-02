РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Пробка протяженностью 3,5 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов. Скорость потока автомобилей снижена также на кольцевой в обоих направлениях и на проспекте маршала Жукова.

Пробка образовалась на эстакаде при съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе. На последнем напряженная дорожная ситуация также на участках в районе станции МЦД-2 Нахабино, от Ново-Никольской улицы до улицы Маяковского.

В обратном направлении автомобилистам приходится терять время на участке от улицы Народного ополчения до микрорайона Изумрудные холмы.