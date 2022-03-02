РИАМО - 2 мар. В рамках работ по восстановлению территории Щукинского парка там будут созданы зона отдыха и прогулочные маршруты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Щукинский парк является популярным местом для отдыха у местных жителей, при этом участки Всехсвятской рощи воспринимаются как транзитные. Это место для занятий спортом, семейных прогулок с детьми и отдыха для всех возрастных категорий. Такое использование предполагает наличие определенной инфраструктуры, которая есть и сейчас в парке, но давно устарела, не отвечает сегодняшним требованиям и своему функциональному назначению», — рассказал замруководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Он добавил, что рядом с парком идет строительство жилого комплекса, который также увеличит нагрузку на зону отдыха. В планах объединить упомянутые территории и оснастить их современной инфраструктурой. При этом специалисты намерены сохранить целостность этих зон.

Прогулочный маршрут будет проходить через все территории. Они гармонично встроятся в рекреационную систему. На территории кольцевого маршрута будут оборудованы зоны для отдыха и для занятий спортом.

Мельников добавил, что транзитные маршруты и историческая планировка парка не будут изменены. Вместо асфальтового покрытия на дорожках будет нанесено водонепроницаемое покрытие. Территория парка будет адаптирована для маломобильных групп граждан.

Специалисты спроектировали для Щукинского парка парковые беседки, павильоны сервисов и вышки для наблюдения за птицами и белками. За основу была взята беседка, находившаяся там в конце 1950 годов.

«Событийная площадь расположится у одного из входов в Щукинский парк и будет «открывать» главную аллею, ведущую к центральной клумбе. На площади планируются места для отдыха и павильоны сервисов. Площадь предназначена для проведения мероприятий, фестивалей и кратковременного отдыха. На территории заменят существующие беседки, а также в удалении от основных транзитных дорожек установят вышки для наблюдения за птицами и белками, для которых местные жители по традиции развешивают в парке кормушки», — добавил Мельников.